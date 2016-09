Eigentlich hätte ich zu diesem Zeitpunkt schon schlauer sein sollen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Vorher starb jedenfalls mein bis dato noch funktionierender DSL Zugang, von wem er auch immer war. Das war etwas über vier Monate nach meinem ersten Antrag bei der Strato. Auf einmal war er weg. Bei Strato verwies man mich natürlich an T-Com, da ich ja noch keinen DSL Zugang von Strato hatte. Bei T-Com hatte ich dann endlich eine wirklich fachkundige Frau am Apparat. Sie teilte mir mit, dass lediglich mein doppelter Upstream von der Firma freenet gelöscht worden sei. Freenet? Ich hatte noch nie mit dieser Firma zu tun, geschweige denn einen DSL Zugang oder gar doppelten Upstream bei dieser Gesellschaft. Einer der zahlreichen Anrufe bei Strato ergab dann, dass Strato bei den DSL Zugängen mit Freenet zusammen arbeitet. Das bedeutet, dass jeder Antrag von mir erst zu Strato und von dort dann zu Freenet und von diesen dann schließlich zu T-Com gelangt. Kein Wunder dass bei dieser langen Kommunikations-Kette etwas verloren geht und dass es ewig dauert.

Dieser Häck-Meck war mir dann doch zu viel für mich. Die Frage war nur, kommt die T-Com noch dazwischen und können die Techniker das Gewurtschtel der Strato/Freenet Chaoten noch entwirren. Tatsache ist, dass meine abgeschaltete DSL-Leitung vollkommen neu aufgeschaltet werden musste. Die dafür entfallenden einmaligen Anschluss-Gebühren von 99 ? übernahm die T-Com. Den weitaus besseren Service (noch dazu gratis) bekam ich ebenfalls bei der T-Com. Auch was die Qualität der Informationen anbelangt, schlägt die T-Com die anderen Anbieter um Längen. Das ist eigentlich nicht verwunderlich, da die Techniker dort ja schließlich direkt an der Quelle sitzen. Wenn man also über diese quasi Monopol-Stellung der T-Com mal hinweg sieht und auch ihr agressives Marketing vergisst, das auch nicht schlimmer als das der anderen ist, so ist man bei der T-Com doch ganz gut aufgehoben.

Innerhalb einer Woche nach Auftragserteilung der T-Com hatte ich meinen nagelneuen DSL Anschluss. Ich musste mir allerdings ein neues DSL Modem zulegen, da mein altes nicht mit den neuen Ports des neuen DSL Zugangs zurecht kam. Aber die neue Hardware, eine Firtzbox 7050, eröffnet mir nebenbei mit meinem alten T-DSL flat classic Tarif auch noch die Internet Telefonie. Denn dort habe ich auch noch 120 Minuten VoIP frei, was ich bisher gar nicht wusste.