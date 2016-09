Unter Online Bewerbung versteht man im engeren Sinn, dass die Bewerber ihre Angaben in einem vom Arbeitgeber auf seiner Website zur Verfügung gestellten Formular eingeben. Dort können Sie oft auch das klassische Anschreiben und ihren Lebenslauf in Form einer Datei auf den Server des Arbeitgebers laden. Im weiteren Sinne umfassen Online Bewerbungen auch die per Email eingereichten Bewerbungs-Unterlagen. Grosse Firmen haben mit dem Internet-Formular den Vorteil, dass die Angaben der Bewerber gleich in eine Datenbank aufgenommen werden können und so leichter weiter verarbeitet werden können.