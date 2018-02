Wie immer haben die Veranstalter organisatorisch alles im Griff. Gab es in früheren Jahren schon einmal Probleme mit dem WLAN, so ist das dieses Jahr gar kein Thema mehr, da es wirklich in jeder Ecke des Kongresses freies WLAN gibt.

Die Verpflegung und das Mittagessen sind sehr gut und es gibt keine langen Schlangen bei der Essensausgabe.

Die Fachausstellung umfasst dieses Jahr noch mehr Aussteller und verteilt sich auf eine größere Fläche.

Interessant ist dass dieses Jahr mehr Firmen aus dem Bereich automotive unter den Ausstellern sind.

Es gibt in der Fachausstellung mehrere Möglichkeiten für die Aussteller, Vorträge und Diskussionen in kleinen Panels zu halten, was gut ausgenutzt und von den Besuchern gut angenommen wird.

Man kann von einer gelungenen OOP reden und ich werde sicher noch ein paar Themen aufgreifen und in Form von Artikeln hier auf tsreport.de veröffentlichen.

Leider habe ich mir noch etwas anderes von der OOP mitgenommen: einen grippalen Infekt. Das Risiko der Ansteckung ist bei so vielen Menschen sicher höher als normal. Vielleicht kann man als Verbesserungsvorschlag für das nächste Jahr kleine Stationen mit Handdesinfektions-Spendern aufstellen.