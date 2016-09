Es ist im Hanser Verlag 2002 erschienen und ein sehr fundiertes Werk über gutes Webdesign. Anhand von Beispielen mit Webseiten wird aufgezeigt, was gut und was schlecht ist und natürlich, was man verbessern könnte. Nun das machen andere Bücher über das gleiche Thema auch, aber vielleicht eben nicht so fundiert. Hinzu kommt, dass dieser Autor auch Grundlagenforschung betreibt, d.h. Kommunikationswege und psychologische Effekte im Zusammenhang mit dem Internet beschreibt und deren Auswirkungen analysiert.



Thomas Wirth geht dabei sehr auf die Benutzer ein und belegt seine Aussagen mit Analysen und Studien. Einzig und allein die abgedruckten Bilder von den Webseiten sind sehr klein geraten und so tut man sich manchmal schwer, die wesentlichen Informationen darauf zu erkennen. Allerdings muss man auch zugeben, dass größere Abbildungen das sehr gelungene Layout stören würden. Mein Verbesserungsvorschlag wäre einfach ein grösseres Format für das gesamte Buch wählen.