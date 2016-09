Richard Avedon (15.05.1923 - 01.10.2004)

Der weltberühmte Photograph Richard Avedon ist am 1. Oktober 2004 an den Folgen einer Hirnblutung in einem Krankenhaus in Texas gestorben. Er arbeitete zuletzt für das Magazin "The New Yorker", für das er im September an einer Wahlkampfveranstaltung photographierte und währenddessen er die Hirnblutung erlitt.

Artikel lesen scroll to top