... Jäger oberhalb des Mühlsteinbruches vermeintliches Wild schießen, und ein Brandner Kaspar einen Streifschuß abbekommt. Jener wird vom Neubeurer Pfarrer Josef Reuder höchstpersönlich gespielt, der schon in vergangenen Jahren bei Aufführungen der Theatergemeinschaft in Hauptrollen (z.B. "Jedermann") geglänzt hat. Ebenso gut spielt seine Rolle der Boandlkramer, der Haus und Dorfarzt Dr. Josef Mager in Neubeuern, der in der nächsten Szene auftritt. Diese spielt in einer kleinen Hütte auf der Bühne, deren Vorderwand für die Szene schnell abgebaut wurde. Erstmals fällt einem bewusst die gute Lichtführung auf der Bühne auf, die sehr gekonnt die Atmosphäre in der Stubn ausleuchtet.