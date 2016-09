Geht man unbedarft, wie ich, an das Ereignis heran, so kann man so manche Kuriosität und vor allem viele nicht gerade alltägliche Mobile sehen. Leider gehen oft in dem ganzen Troubel die stolzen Besitzer der Oldtimer etwas unter, obwohl etwas abseits viel gefachsimpelt wird oder das ein oder andere Interview an einen begeisterten japanischen Amateur Videographen gegeben wird. Kurz vor der Kür (eine Wertungsrunde, bei der es anscheinend um die Schönheit und den originalen Zustand geht) wird noch einmal Hand von den Piloten angelegt und z.B. eine noch schönere Kühlerfigur aufgeschraubt.



Nach unserer Runde durch die Innenstadt wissen wir, dass die Autos von damals den heutigen vor allem eines voraus hatten, nämlich Gesichter, Charisma und Identität.



Gegen 18:00 Uhr kommen wir wieder in Desenzano an und ein Sturm mit Hagel und Sturzbächen vom Himmel läßt uns mit Bangen an den Start der Mille Miglia in Brescia um 20:00 Uhr denken. Für viele der Autos ist 'Verdeck' oder 'Dach' ein Fremdwort!