Der Druck des Buches ist hervorragend und das Layout, von independent medien design entwickelt, ist sehr übersichtlich und ansprechend. Das Buch wird in einem schützendem Schuber geliefert.

Obwohl das Buch von der Konzeption her Vorgänger hat (Herr Koetzle weist eigens darauf hin und macht Querverweise), muss man dem Verfasser beipflichten, dass es eine wesentliche Bereicherung auf dem deutschen Buchmarkt darstellt.

Eigentlich ein Muss für jeden Photoliebhaber, wäre da nicht der Preis von 99 EUR. Mein Tip: Gebraucht bei Ebay.

Anzumerken wäre nur noch, dass ein Werk diesen Kaliebers es eigentlich nicht nötig hat, durch einen vergleichenden Artikel in der aktuellen Leicaworld 1/2003, dessen Chefredakteur zufälligerweise auch Herr Kötzle ist, beworben zu werden. Zumindest sollte dann das andere Werk nicht derart runtergemacht werden. Das ist primitiv.