Das besondere der beiden Maschinen ist, dass Einzelteile in einem speziellem Veredelungs-Verfahren einen Carbon-Look bekommen haben. Beide Mopeds sollten im Ganzen vor weiß freigestellt photographiert werden und von der zweiten Maschine sollten Einzelteile extra dargestllt werden. Bei den Total-Aufnahmen ist es schwierig den Maschinen einen dynamischen touch zu geben, denn dazu dürfen die Maschinen nicht statisch auf dem Haupt- oder Seitenständer stehen. Das Problem haben wir dadurch gelöst, indem wir den Seitenständer der Maschinen auf einen kleinen Holzklötzchen gestellt haben, so dass sie fast senkrecht stehen. Den Seitenständer und das Holzklötzchen wurden dann per EBV retuschiert.